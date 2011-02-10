Черновецький: підстав для кримінальних справ проти мене не існує

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що підстав для порушення кримінальних справ проти нього немає.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.

«Підстав для відкриття кримінальних справ не існує... А всі заяви з приводу того, що я порушував закон, злочинець - це все політика», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи на прохання ведучого інформацію про відкриття близько 40 кримінальних справ, пов`язаних із діяльністю мера Києва і членів його «молодої» команди.

Крім того, мер підкреслив: «Проти жодного члена моєї команди - це мої заступники - кримінальна справа не порушувалася».

На нагадування ведучого про затримання екс-начальника Головного управління охорони здоров`я КМДА Людмили КАЧУРОВОЇ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що тут мова йде про чиновника міськадміністрації.

Разом з тим, він заявив про переслідування двох членів його блоку, прізвища яких він відмовився назвати, щоб не створювати їм зайвих проблем. «Думаю, мені вдасться захистити їх. Я розумію, що це теж політика. І розумію, що вона полягає в тому, щоб представити все, чим я займався, і чим займалися люди, які прийшли разом зі мною до Київради, що це погано, заслуговує на осуд з усіма наслідками, що випливають звідси», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він заявив, що зараз не має можливості впливати на правоохоронні органи, але постарається донести свою позицію «в тому числі, і вищим посадовим особам країни, показати їм, як ідуть справи, і що абсолютно неправильно, щоб у їх відношенні (членів його команди - УНІАН) якісь команди надходили».