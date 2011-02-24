Азаров: Україна хоче створити армію за стандартами НАТО

Україна хоче створити нечисленну, але ефективну армію за стандартами НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ в Києві.

"Нам підходять Ваші стандарти добре оснащеної, невеликої за чисельністю, мобільної, технологічної, сучасної армії, і ми готові упроваджувати їх у себе", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що Україна виконує всі свої зобов`язання в контексті співпраці з НАТО, хоча після кризи перебуває в складному фінансово-економічному стані.

«Ми в непростому фінансово-економічному стані. Проте ми всі свої оборонні видатки фінансуємо на 100%, - стверджує М.АЗАРОВ. - ...Ми повністю виконуємо всі свої зобов`язання і виходимо з того, щоб максимально гармонізувати і наповнити реальними результатами нашу співпрацю», - сказав М.АЗАРОВ.