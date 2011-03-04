У Тимошенко думають, що Азаров списав би бензинову кризу й на інопланетян

Одночасно з роковинами Януковича на Україну насувається справжня бензинова катастрофа. Вартість пального невпинно зростає від новорічних свят, а останніми днями дійшло до того, що ціни збільшуються вже по кілька разів на день.

За соціологічними та маркетинговими дослідженнями, майже кожен другий автомобіліст на сьогодні вже не в змозі купувати бензин стверджує прес-служба партії «Батьківщина». Якщо так піде і далі, то лише 4 відсотки водіїв будуть їздити на власних авто.

Не краще справи на селі. Селяни і фермери входять у посівну з найвищими в історії України цінами на дизпаливо, і цей рекорд в найближчі дні буде ще й побито. Але вже сьогодні трактор дешевше заправити французькими парфумами, ніж українською соляркою.

Винним у своїй провальній соціально-економічній політиці влада призначила полковника Каддафі: мовляв, ціни на бензин зростають через події у Лівії. Списали б і на інопланетян, але насправді відповідальність за цінову вакханалію несуть Янукович та Азаров.

По-перше, у новому Податковому кодексі вони запровадили надмірні акцизи на бензин, збільшивши їх аж на 50 євро. По-друге, вони допустили зловживання та махінації на ринку паливно-мастильних матеріалів. Наближена до Партії регіонів компанія «Лівела» завозить нафтопродукти взагалі без мита. Інших імпортерів влада навпаки планує придушити надвисоким імпортним митом, щоб запровадити монополію українських олігархів на отримання надприбутків. Все це дестабілізує ринок та провокує подальше зростання цін.

Це – одна з причин, чому парламентська фракція «БЮТ-Батьківщина» поставила підписи під вимогою відставки уряду Азарова.

З цієї ж причини необхідно терміново позбавити посади міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка. Він має нести відповідальність за цінову вакханалію на рівні зі своїми керівниками – Азаровим і Януковичем.

В той же час усім уже зрозуміло, що головною причиною «бензинової катастрофи» є некомпетентність, непрофесіоналізм, жадібність та корумпованість керівництва країни та їхнього бізнес-оточення.