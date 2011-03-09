У ПР обіцяють розібратися з пенсійною реформою до кінця березня

Верховна Рада України прийме всі необхідні для проведення пенсійної реформи законопроекти до кінця березня. Таку думку в ході «круглого столу» на тему: «Пенсійна реформа в Україні» висловив народний депутат Олексій ПЛОТНІКОВ (фракція Партії регіонів).

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, О.ПЛОТНІКОВ сказав: «Я думаю, що до кінця цього місяця ми зможемо в парламенті прийняти всі необхідні документи для забезпечення пенсійної реформи, як і обіцяв уряд». «Можливо, це буде на тому пленарному тижні, який у нас залишився в березні (з 15 по 18 березня - УНІАН). Між першим і другим читаннями проходить два тижні, тоді в квітні буде друге читання», - додав він.

За його словами, «сьогодні, очевидно, що іншого виходу, окрім як реформувати всю цю систему, просто немає». Він додав, що «головне завдання – це максимально знизити той дефіцит Пенсійного фонду, який збільшувався всі попередні роки».

О.ПЛОТНІКОВ сказав, що найімовірніше, пенсійна реформа передбачатиме підвищення пенсійного віку, але це відбуватиметься поступово.

«Із МВФ також вдалося узгодити цей момент, і пенсійний вік підвищуватиметься поетапно й поступово», - підкреслив він.