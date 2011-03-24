Могильов: Якщо я комусь не подобаюся – це їхні проблеми

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ стверджує, що співробітники Державтоінспекції не перешкоджають проведенню акції «Автомобільний марш протесту по Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу сьогодні в Києві.

«Якщо автомобілі, які їдуть там, з Луганська у бік Києва – їх хтось затримує, то давайте, нехай мені скажуть – конкретний факт, де, коли...», - сказав міністр.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що для «МВС п`ять автомобілів, які рухаються з однієї околиці країни в центр, ніякої ролі не грають». «Немає анінайменшого сенсу їх затримувати», - заявив він.

За його словами, «просто ця акція не викликає ніякого ажіотажу, тому вони й розповідають, що міліція всіх затримує». «Причому голослівно, тому що ніхто не вказує місця подій, який інспектор затримав», - сказав глава МВС.

А.МОГИЛЬОВ також висловив думку, що будь-які масові акції громадян мають право на проведення, а завдання міліції – не допустити порушення громадського порядку і скоєння кримінальних злочинів.

На питання журналістів, як він ставиться до того, що проведення такої акції спрямоване особисто проти нього – з метою звільнення з поста міністра внутрішніх справ – А.МОГИЛЬОВ, зокрема, сказав: «Якщо я комусь не подобаюся – це їхні проблеми».

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу із залученням громадських рухів і об`єднань Львівської області почала акцію «Автомобільний марш протесту по Україні» у формі автопробігу-протесту з міст Львова і Луганська, який завершиться об`єднанням автоколон 25 березня на Європейській площі в Києві.

22 березня народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ направив міністру внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВУ запит з вимогою з`ясувати і пояснити обставини перешкоджання працівниками Державтоінспекції проведенню всеукраїнської акції «Автомобільний марш протесту».

Депутат поінформував міністра, що йому стало відомо про факти “незаконного перешкоджання працівниками Луганської ДАІ проведенню всеукраїнської акції "Автомобільний марш протесту".

«Під надуманими приводами працівники Луганської ДАІ 21 березня 2011 р. намагалися зашкодити руху колони автомобілів підприємців, які виїхали з м. Луганська у напрямі м. Алчевська, неодноразово зупиняючи їх дорогою», - зазначив у своєму запиті А.ПАРУБІЙ.

Він вважає, що подібні дії міліції були свідомо спрямовані на перешкоджання громадянам України реалізувати гарантоване ст. 39 Конституції України право проводити мирні збори, мітинги, походи і демонстрації.