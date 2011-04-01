Щоб запобігти вибухам, до реакторів АЕС можуть закачати азот
23:19, 01 квітня 2011Політика
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Уряд Японії вивчає ідею
Компанія ТЕРСО спільно з урядом Японії розглядає можливість закачування азоту в оболонку реакторів аварійної АЕС "Фукусима-1", повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в уряді.
За даними агентства, це дозволить запобігти водневим вибухам на реакторах.
Наразі реактори намагаються охолодити за допомогою води. Повідомляється, що у п`ятницю робітники почали заміну морської води на звичайну, оскільки сіль може забити устаткування реактора і перешкодити циркуляції холодної води.
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