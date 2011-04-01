Щоб запобігти вибухам, до реакторів АЕС можуть закачати азот

Компанія ТЕРСО спільно з урядом Японії розглядає можливість закачування азоту в оболонку реакторів аварійної АЕС "Фукусима-1", повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в уряді.

За даними агентства, це дозволить запобігти водневим вибухам на реакторах.

Наразі реактори намагаються охолодити за допомогою води. Повідомляється, що у п`ятницю робітники почали заміну морської води на звичайну, оскільки сіль може забити устаткування реактора і перешкодити циркуляції холодної води.