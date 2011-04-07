Тимошенко послання Януковича нагадало часи Брежнєва

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогоднішній виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із щорічним посланням до Верховної Ради нагадав її радянські часи за керівництва Леоніда Брежнєва.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Дивлюся послання Леоніда Ілліча... ЯНУКОВИЧА. З`їзд КПРС тридцятирічної давності. Обіцяв якусь стратегію, але вийшла, як завжди, йолка", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.