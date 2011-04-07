Колесніков звільнить гендиректора Борисполя - «новина не встигне вийти»

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ має намір звільнити генерального директора аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, у нього є ряд претензій до роботи аеропорту з погляду зручності для рядових пасажирів. Зокрема, зазначив він, не влаштовує процедура послуг таксі в аеропорту і ситуація в залах очікування.

«Ніхто не має приставати, ви повинні вийти, сісти у таксі... Необхідне розуміння цивілізованого міста, цивілізованої країни. У Б.ШАХСУВАРОВА я цього не побачив. «Домодєдово», яким він керував, це для мене не приклад», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

На уточнення, коли може відбутися відставка, віце-прем`єр відповів: «Дуже скоро, я думаю, ваша новина ще не встигне вийти».

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що вже є кандидатура на цю посаду, при цьому він не назвав прізвище.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» більш як 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.