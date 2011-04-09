Симоненко пророкує серйозні баталії у Верховній Раді

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО переконаний, що у Верховній Раді виникнуть "дуже серйозні баталії" навколо питання продажу землі.

В ефірі програми "Велика політика” на телеканалі “Інтер” у п’ятницю ввечері він сказав, що підтвердженням є те, що нині приватизовано майже 90% промисловості, але держбюджет отримав за всі ці роки лише 5-6 млрд. доларів.

"Тому сподіватися, що від продажу землі отримає бюджет, я б взагалі запропонував не замислюватися, бо вона вже зараз розподілена, і жоден олігарх не буде платити за неї кошти, а буде її за безцінь забирати", - додав П.СИМОНЕНКО.

Він висловив переконання, що продаж землі призведе до різкого падіння виробництва продуктів харчування, зростання цін на ці продукти тощо. "Ми маємо чітко розуміти, які наслідки цього будуть. Ця реформа - продажу землі – обов’язково знищить фермерів", - наголосив лідер КПУ.