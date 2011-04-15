Через війни чиновників за крісла люди можуть лишитися без соціальних виплат?

Міська влада Черкас попереджає про можливість припинення соціальних виплат через ухвалу Соснівського районного суду міста про зупинення дії рішення міськради "Про міський бюджет на 2011 рік".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Зокрема, 13 квітня суддя Соснівського районного суду, задовольнивши клопотання Соснівської районної ради Черкас про забезпечення позову по адміністративній справі, зупинила дію рішення міської ради «Про міський бюджет на 2011 рік» саме в частині соціальних виплат.

"На превеликий жаль, турбуючись про свої зарплати, посади, посадовці Соснівської районної ради звернулися до суду про визнання недійсним рішення міської ради "Про неделегування повноважень районним радам", ухвалене у лютому поточного року. Паралельно вони звернулися до суду, щоб призупинити рішення про міський бюджет на цей рік. Тим самим залишили без соціальних виплат десятки тисяч черкасців", - сказала директор Департаменту бюджетної політики Наталія ДЖУГАН.

За її словами, Черкаський міськвиконком планує в апеляційному порядку оскаржити відповідне рішення суду. "Найближчим часом буде скликане позачергове засідання сесії міської ради, на якій розглянуть це питання", - повідомила Н.ДЖУГАН.

В Черкаському міськвиконкомі пояснили, що зараз у місті існує дві районні ради - Соснівська та Придніпровська. У лютому 2011 році Черкаська міськрада ухвалила рішення "Про неделегування повноважень Соснівській та Придніпровській районним радам" у зв`язку через відсутність виборів депутатів районних рад у жовтні 2010 року. На підставі цього міська рада змінила процедуру проходження коштів на соціальні виплати: відтепер вони проходять через міськвиконком та органи Держказначейства. Натомість Соснівська районна рада звернулася до суду з двома позовними заявами про скасування рішення міської ради "Про неделегування повноважень Соснівській та Придніпровській районним радам" та "Про міський бюджет на 2011 рік".