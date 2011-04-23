Ківалов відкриє церемонію освячення унікального пасхального яйця

23 квітня в 10:30 в Церкві Святої Мучениці Тетяни в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбудеться освячення унікального великоднього яйця заввишки 2,1 метра й діаметром 1,5 метра. Освятить пасхальне яйце митрополит одеський та ізмаїльський Агафангел. Відкриє захід президент Одеської юридичної академії Сергій Кивалов.

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