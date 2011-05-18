Ахметов допоможе дніпропетровським сиротам

Дніпропетровська облдержадміністрація та Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” підписали меморандум у рамках реалізації національного проекту «Розвиток сімейних форм виховання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, Дніпропетровщина стала першою в Україні областю, яка підписала такий документ. У цьому регіоні проводиться активна робота щодо розвитку сімейних форм виховання – дитячих будяків сімейного типу (ДБСТ) і прийомних сімей, заявляють у прес-службі “Розвитку України”.

Нині у Дніпропетровській області функціонує 42 дитячих будинки сімейного типу та 255 прийомних сімей, де виховуються 724 дитини.

У 2009 році в ДБСТ та прийомних сім`ях виховувалося 6,1% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від їхньої загальної кількості. У 2010 році цей показник виріс до 7,2%.

За словами губернатора області Олександра ВІЛКУЛА, підписання меморандуму дасть новий поштовх до реформування системи інтернатних закладів області для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Кожна дитина повинна виховуватися в сім’ї. У Європі вже не існує дитячих будинків інтернатного типу. Європейці віддали пріоритет сімейним формам виховання. Не треба обирати між поганою сім`єю і гарним інтернатом. Потрібно обирати між поганою сім`єю і гарною родиною. Альтернативою поганій родині є дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім`ї. Особливий акцент ми повинні зробити на те, щоб спростити для майбутніх батьків процес створення таких форм виховання дітей. Наше завдання - скоротити шлях дитини з інтернату в сім`ю», - вважає О.ВІЛКУЛ.

Він переконаний, що слід реформувати традиційні дитячі будинки в дитячі будинки сімейного типу та збільшувати кількість прийомних сімей.

У свою чергу, директор фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що сімейні цінності – пріоритет для фонду.

«Останніми роками Україна демонструє явний прорив у питанні влаштування дітей-сиріт у сім’ю - 2010 року національне всиновлення значно переважило іноземне (для порівняння: у 2005 році українці всиновили 1479 дітей, іноземці – 2400, а через 5 років за кордон виїхало 1240 дітей, натомість українські сім’ї взяли у виховання 2380 дітей з інтернатних закладів). Однак проблема не вирішена – в Україні понад 100 тисяч дітей-сиріт», – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він висловив сподівання, що у Дніпропетровській області ця проблема найближчим часом буде вирішена – фонд разом з облдержадміністрацією, громадськими організаціями, незалежними експертами, представниками державних органів розробить для області стратегію реформування інтернатних закладів та сприятиме розвитку сімейних форм виховання.

«Ми вже домовилися про перші кроки: це створення трьох дитячих будинків сімейного типу, а також центру по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (це попередить так зване соціальне сирітство). Протягом двох місяців інформація про всіх дітей з інтернатних закладів Дніпропетровщини буде на порталі з всиновленняі, сподіваємося, вони швидко знайдуть своїх нових батьків», - повідомив директор фонду “Розвиток України”.

Довідка УНІАН. На сьогодні на обліку у Дніпропетровській області перебувають 9 тисяч 837 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 558 дітей менше, ніж минулого року. З них близько 23% або 2 тисячі 300 дітей виховуються в дитячих закладах інтернатного типу.