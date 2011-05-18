У ГПУ розповіли, як Тимошенко змусила Дубину підписати угоди з Газпромом

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО погрожувала екс-голові НАК "Нафтогаз України" Олегу ДУБИНІ звільненням у разі його відмови підписати газові контракти з ВАТ «Газпром» у січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генпрокурора заявив у ході засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин підписання газових контрактів між НАК "Нафтогаз України" і компанією "Газпром".

За словами Р.КУЗЬМІНА, О.ДУБИНА відмовлявся підписувати контракти, запропоновані російською стороною, без відповідного рішення Кабінету міністрів України, проте в подальшому зробив це під тиском Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона (Юлія ТИМОШЕНКО - УНІАН) втрутилася у переговорний процес, вона втрутилася у дії суб`єкта господарювання, вона дала письмові вказівки укласти цей договір, вона вимагала це під загрозою звільнення ДУБИНИ з роботи», - сказав заступник генпрокурора.

Р.КУЗЬМІН також зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО надала екс-голові «Нафтогазу України» урядову директиву на підписання газових угод з печаткою Кабміну. При цьому дана директива не була затверджена колегіальним рішенням уряду.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на постачання і транзит газу.