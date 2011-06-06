Аделаджа: Вони — дуже маленькі, щоб затримати мене

Вчора в «Посольстві Божому» гуляли весілля, а вів церемонію пастор Сандей Аделаджа, якого днями нібито затримало СБУ, але потім правоохоронці офіційно заявили, що це була «качка», пише газета "Сегодня". Нагадаємо, пастор проходить у справі Кінгс Кепітал і знаходиться на підписці.

Церемонія вінчання пройшла у величезному наметі на вулиці Іжевська, де «Посольство» проводить богослужіння. Жених і наречена, одягнені в традиційні весільні наряди, насамперед піднялися на сцену, станцювали і почали розповідати історію своєї любові. «Я його вибрала, тому що в його очах є Бог!» — заявила наречена Маша Симоненко, яка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком в соцмережах завдяки спільним інтересам — походам у «Посольство».

Потім під овації до них вийшов сам Аделаджа, одягнений у білосніжний костюм. Він зачитав з папірця питання для молодих (мовляв, чи згодні ви?), оголосив їх подружжям і тут же почав говорити про себе. «Я був удома і тут таке почув! — сказав він, маючи на увазі своє «затримання». — Вони навіть усі разом — дуже маленькі, щоб затримати мене. Поки я не закінчу те, що почав, я не помру і мене не затримають. Отже розслабтеся всі», — запевнив пастор. Потім святкування разом з банкетом продовжилося на теплоході, оренда якого коштує близько 5 тис. грн. на годину.