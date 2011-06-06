Янукович зустрівся з Блером

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості релігійної толерантності не лише для України, а й для всього світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав під час зустрічі з екс-прем’єр-міністром Великої Британії Тоні БЛЕРОМ, який приїхав в Україну прочитати публічну лекцію перед студентами Дипакадемії про релігійну толерантність.

«Я вважаю, що та місія, з якою ви приїхали, для України дуже важлива», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що йому дуже приємно, що така людина, як Т.БЛЕР, що користується великою повагою не лише в Європі, а й в усьому світі, опікується цим питанням.

«Тема релігійної толерантності – це те, чого потребує сучасна ситуація на лише в Україні, а й в світі», - сказав Президент.

З цією думкою погодився і Т.БЛЕР. Він підкреслив, що ця тема надзвичайно важлива.