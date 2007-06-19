З евакуацією українців з Сектору Газа не все так просто

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про відсутність безпечних умов для евакуації українців із Сектору Газа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у літаку по дорозі до Москви.

“Зараз... не створені умови для безпечного транспортування колони тих людей, яких треба евакуювати до місця, звідки вони будуть евакуйовані”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що до Міноборони звернулось МЗС України з питанням, чи можливо здійснити евакуацію цих людей. За його словами, створено оперативну групу в Генштабі ЗСУ і вже розроблено два варіанти евакуації українців, до яких Міноборони уже готове.

Зокрема, в аеропорту «Бориспіль» стоїть готовий до вильоту літак Ту-154-Б державного підприємства Міністерства оборони «Українська авіаційна транспортна компанія». На борту літака сформована бригада військових медиків, які готові надавати першу медичну допомогу.

Другий варіант, за словами міністра оборони, - це військово-транспортний літак Іл-76 зі складу військово-транспортної бригади у Мелітополі. Екіпаж літака готовий до вильоту, а на його борту також сформована бригада військових медиків.

«Коли вони вилетять, зараз невідомо», - сказав А.ГРИЦЕНКО, зазначивши, що проходить координація з МЗС, місцевою владою, і виліт буде здійснено, коли будуть створені безпечні умови для безпечної доставки людей в місце, з якого вони будуть евакуйовані.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із загостренням ситуації в Секторі Газа Палестинської національної автономії у Посольство України в Ізраїлі звернулися громадяни України, які проживають у даному регіоні, з проханням вивезти їх за межі зони бойових дій.

Кабінет міністрів України виділив 450 тис. грн. для евакуації українців.