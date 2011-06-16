Порошенко: питання земельної реформи перезріло

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що питання земельної реформи на сьогодні перезріло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав сьогодні журналістам у Вінницькій області.

«Я думаю, що питання земельної реформи на сьогодні перезріло, бо земельна реформа – це не продаж землі. Земельна реформа – це забезпечення ефективного використання земельних ресурсів всієї України», - вважає він.

П.ПОРОШЕНКО переконаний, що землі, які не засівають, повинні вилучатись. «Якщо на сьогодні земельні ресурси не використовуються, не засіяні, не забезпечують належного рівня технологій, винищують родючість земель, то внаслідок земельної реформи ми повинні забезпечити, щоб ці землі мали можливість вилучатись», - вважає він.

На думку П.ПОРОШЕНКА, земельна реформа має покращити рівень життя людей на селі.

«Земельна реформа – це рівень життя людини на селі, бо сьогодні це найбільш знедолена людина. Вона має обмежені по відношенню до жителів міста можливості користуватись закладами культури, медичними закладами, освіти, гірші дороги, нижчі зарплати. А це наш з вами громадянин. І земельна реформа має призвести до того, щоб збільшити відрахування до сільського бюджету, який на сьогодні просто фізично не має грошей. І внаслідок реєстрового збору, внаслідок перерозподілу податків житель села повинен мати реальні ресурси для розвитку інфраструктури села», - сказав він.

Також, на думку П.ПОРОШЕНКА, у рамках земельної реформи мають створюватися нові робочі місця для селян, які звільняються у зв’язку з підвищенням продуктивності праці на селі.

«Я думаю, якщо ми розглядаємо саме під цим кутом зору земельну реформу, то Верховна Рада вже давно вже заборгувала українському селянину і закон про вартісну оцінку землі, і закон про земельний кадастр, - сказав П.ПОРОШЕНКО.