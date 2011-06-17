ГПУ не пустила Тимошенко ані до Страсбурга, ані до Брюсселя

Генеральна прокуратура України заборонила екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО здійснити робочі поїздки до Чернігівської та Миколаївської областей, а також до Страсбурга та Брюсселя.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Симптоматично, що факс з інформацією про відмову слідчого захисник Ю.ТИМОШЕНКО отримав лише о 14.03, вже після публічних коментарів генпрокурора на цю тему. Тобто рішення про заборону слідчий Олександр НЕЧВОГЛОД підписав після публічних заяв кума ЯНУКОВИЧА ПШОНКИ", - йдеться у повідомленні.

У команді Ю.ТИМОШЕНКО вважають, що це "є черговим доказом того, що для слідчих ГПУ при прийнятті рішень визначальними є команди ЯНУКОВИЧА, а не норми закону".

"Очевидно, Віктор ЯНУКОВИЧ злякався самої можливості зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО під час його власного візиту до ПАРЄ, куди також була запрошена лідер опозиції та головний політичний конкурент Президента", - повідомляється на сайті.

У повідомленні нагадується, що у Страсбурзі Ю.ТИМОШЕНКО планувала зустріч з Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.