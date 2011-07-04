Депутат скликає на місце скандальної забудови на Щекавиці

5 липня о 14.00 руйнівники гори Щекавиця у Києві отримають припис про припинення будівельно-земляних робіт, повідомили УНІАН у пресс-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Він просить активістів різних рухів, ЗМІ та небайдужих киян прийти завтра до місця скандальної забудови та приєднатись до нього і до в.о. начальника ГУ охорони культурної спадщини Я.ДІХТЯРЯ під час вручення цього припису.

«Це важлива перемога небайдужих киян. На моє прохання Головне управління охорони культурної спадщини вивчило ситуацію на місці незаконного руйнування гори Щекавиця, що є археологічним заповідником, зоною регулювання забудови першої категорії, зоною охоронюваного ландшафту. В управлінні дійшли висновку, що роботи проводяться незаконно, оскільки археологічних досліджень на цьому місці не проводилось», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

За словами депутата, на зрізі Щекавиці навіть візуально помітно залишки давньоруського житла з піччю і господарськими ямами, але забудовники все це цинічно знищують.

«Сподіваюсь, вони зупинять свої роботи і дадуть, як і передбачено законом, попрацювати археологам. А за цей час прокуратура і керівництво міста вивчать інші аспекти діяльності забудовників», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат Київради повідомив, що в 2007 році Інститут археології погодив роботи будівельників в цьому місці за умови проведення археологічного дослідження, яке так і не було проведене.