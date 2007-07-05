Шуфрич радить Ющенку не їхати в Донецьк, а лишитися вдома

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ висловив обурення тим, що напередодні приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Донецька Управління державної охорони вимагає списки "неблагонадійних".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні журналістам у Донецьку.

"Мене тільки що керівництво Головного облуправління МНС сповістило, що на нараді, де готувався приїзд ЮЩЕНКА, попросили списки неблагонадійних людей. Мене це трохи здивувало", - сказав Н.ШУФРИЧ. При цьому він наголосив, що "питання було наступне: дати прізвища людей, які критично оцінюють дії ЮЩЕНКА".

"Я дав наказ подати список від Головного управління МНС Донецької області з одним прізвищем - ШУФРИЧ Нестор Іванович. Бо, якщо сьогодні хтось боїться критики, то хай тоді утримається і залишається вдома", - вважає міністр.

На його думку, "сьогодні треба з повагою ставитись до будь-яких ситуацій, а тим паче треба поважати громадян, кожен громадянин України має право на свою точку зору".

"Я скажу: я цього терпіти не буду і, безперечно, прізвище подано одне ШУФРИЧ Нестор Іванович", - ще раз наголосив міністр.

Факт складання таких списків Н.ШУФРИЧ назвав "обурливим і принизливим перш за все для ЮЩЕНКА і його оточення".

"Я вже не говорю, що це принижує і обурює наші частини. Ніяких прізвищ давати не будемо. Я сказав: дамо одне прізвище керівника", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО відвідає Донецьк 6 липня. Він візьме участь в урочистостях з нагоди 75-річчя утворення Донецької області.