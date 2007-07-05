Ющенко вимагає, щоб демблок проводив єдину інформаційну політику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб демократичний мегаблок проводив єдину інформаційну політику. Про це повідомив сьогодні глава Секретаріату Президента України, керівник штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Віктор БАЛОГА, повідомляє прес-служба Президента.

«На закритому організаційному засіданні мегаблоку Глава держави, серед іншого, поставив чітку обов’язкову вимогу: дотримуватися єдиної скоординованої інформаційної лінії всіма учасниками об’єднання», – сказав В. БАЛОГА.

При цьому він висловлює впевненість, що нове об’єднання 10 демократичних партій, утворене для участі в дострокових виборах до Верховної Ради, проводитиме таку політику.

В.БАЛОГА відзначив важливість такого підходу, як на стадії остаточного узгодження ідеологічних та організаційних засад виборчої кампанії, так і після старту перегонів. На думку керівника штабу блоку, оскільки в його складі багато переконливих, сильних особистостей із власною позицією, «необхідно убезпечитися від дезінформаційного, оманливого багатоголосся».

«Потрібно не допустити, щоб суспільство було дезорієнтовано щодо цілей і завдань новоутвореного демблоку. Звичайно, кожен яскравий політик із нашого об’єднання не буде позбавлений права голосу, в тому числі й права публічного висловлення. Однак усі заяви, коментарі, відозви будуть звучати в єдиному інформаційному руслі», – наголосив глава Секретаріату Президента, керівник штабу блоку.

Як поінформував В.БАЛОГА, невдовзі буде оголошено перелік спікерів, уповноважених виступати від імені блоку. «Їх буде достатньо, аби охопити всі сфери суспільного інтересу, перекрити участю привселюдні акції, ефіри на телебаченні та радіо. Інформаційного вакууму не буде. Водночас будуть рішуче припинятися прояви інформаційного різнобою. Зокрема, за таке деструктивне вільнодумство учасники виборчого списку посуватимуться на десять позицій донизу. Президент погодився, що так буде справедливо», - зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, мегаблок вже невдовзі запропонує виборцям зрозумілі ідеологічні послання та ясні, доступні для сприйняття гасла. «Буде забезпечено однозначні уявлення про нашу політичну силу, де не буде місця навіть подвійним тлумаченням. Сила переконання і ораторський хист, якими досконало володіють політики з нового об’єднання, допоможуть донести всі якісні ідеї до наших співгромадян», - наголосив керівник штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона».