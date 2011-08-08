Опозиція створює Комітет опору диктатурі

Представники опозиційних парламентських партій розпочали створення Комітету опору диктатурі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля Печерського райсуду Києва повідомив один з лідерів фракції "БЮТ-Батьківщина" у Верховній Раді Сергій СОБОЛЄВ.

«Репресії проти громадських діячів, арешти опозиційних партійних лідерів стали для правлячого режиму засобом усунення політичних опонентів способом встановлення в Україні диктатури», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що заяву про створення такого комітету підписали лідери партій «Батьківщина», ПРП, «Народна самооборона», НРУ, Партії захисників Вітчизни, Європейської партії України, «Громадянської позиції», «Фронту Змін» та лідер парламентської фракції «Наша Україна».

Деякі з лідерів цих партій підписали заяву про створення Комітету опору диктатурі безпосередньо у дворі Печерського районного суду Києва.

Після цього вони пішли до зали суду, де розглядається справа Ю.ТИМОШЕНКО.

Як зазначив С.СОБОЛЄВ, коментуючи створення Комітету опору диктатурі, «це підтверджує, що демократичні сили готові об’єднуватись не лише тоді, коли важко комусь одному, а коли важко усім».

За його словами, документ відкритий до підписання, зокрема партіями, які не перебувають у парламенті.

У цій заяві щодо створення Комітету опору диктатурі міститься, зокрема, заклик дати відсіч спробам «встановлення в Україні диктатури».

«Ми вимагаємо негайного звільнення усіх політичних в’язнів, відновлення відкритих судових розглядів і повернення судової системи України у правове русло, а не використовувати її як засіб розправи над опонентами владного режиму», - наголошується в заяві.