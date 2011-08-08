Луценко не визнає себе винним

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО категорично заявляє, що не визнає себе винним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва по завершенню підготовчої стадії досудового слідства.

«Я добре вивчив усі матеріали справи. Я категорично не визнаю усі бездоказові обвинувачення, які мені висувають. Також я заявляю про готовність давати покази, які доведуть безпідставність обвинувачення, яке є політичним», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він зазначив, що не визнає позову МВС у частині начебто незаконного виділення квартири своєму водієві Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ і, враховуючи це, переконаний, що за позовом МВС має відповідати житлово-комунальна комісія МВС.

Екс-міністр підкреслив, що він не визнає і цивільного позову громадянина ДАВИДЕНКА, на якого було заведено оперативно-розшукову справу, враховуючи водночас той факт, що в розпорядженні суду досі немає будь-якого цивільного позову від нього.

«Також я не визнаю позову МВС щодо матеріальних втрат через святкування Дня міліції і позову Пенсійного фонду щодо матеріальних втрат, бо я пенсію не отримую», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, Л.ПРИСТУПЛЮК зазначив, що суть обвинувачення йому незрозуміла, вини та цивільних позовів до нього він не визнає, але покази у суді для встановлення істини давати буде.

Інший фігурант цієї справи Володимир ТАРАСЕНКО також сказав, що своєї вини не визнає, але співпрацювати із судовим слідством буде.

Ще один фігурант цієї справи Олег ПАВЛЕНОК, у свою чергу, заявив, що не вбачає за собою будь-якої провини, хоча обвинувачення для нього є зрозумілим, а покази у суді надаватиме після допиту свідків.