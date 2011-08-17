Тимошенко з Яценюком не домовлялися: ні про єдиного кандидата, ні про список

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ШКІЛЬ заявляє, що його слова про узгодження єдиного кандидата на вибори від опозиції були неправильно витлумачені.

Про це він сказав УНІАН на прохання прокоментувати оприлюднене у ЗМІ інтерв’ю.

Як зазначив А.ШКІЛЬ, взагалі йшлося про парламентські, а не президенські вибори. “Мова йшла про те, в даному випадку, що якщо буде запропонована та система виборчого закону, яка зараз у всіх на вустах, а мається на увазі 50/50, то попередньо досягнуто домовленості, що можуть бути узгоджені опозицією кандидати в одномандатний мажоритарний округ. Це була моя теза”, - пояснив він.

“Ні про якого єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах не йшлося”, - підкреслив А.ШКІЛЬ.

Як відомо, А.ШКІЛЬ в опублікованому раніше у ЗМІ інтерв’ю, відповідаючи на питання, чи розглядав БЮТ можливість співпраці з партією Арсенія ЯЦЕНЮКА, зазначив: "Наскільки я знаю, вже є попередня домовленість про висунення єдиного кандидата від опозиції".