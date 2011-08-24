До АвтоМайдану приєдналася колона байкерів
Кажуть, пропиваються через пости ДАІ
Учасники опозиційної акції АвтоМайдан продовжують рух вулицями столиці, які перекриті постами ДАІ.
Про це повідомив Андрій ПАНАЕТОВ, начальник штабу Всеукраїнської громадської акції «Вперед», інформували УНІАН у прес-службі народного депутата від «БЮТ-Батьківщини», голови Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.
«Співробітники ДАІ не пропускали дві наші колони, які рухалися по Повітрофлотському мосту в Києві й на проспекті Перемоги. Це стало причиною блокування руху в місті. Але зараз ми знову рушили й скоро приєднаємося до решти учасників біля Лук’янівського СІЗО», - зазначив А.ПАНАЕТОВ.
«Зараз нам не просто здійснювати рух АвтоМайдану, оскільки майже все місто перекрите постами ДАІ. Але ми прориваємося, незважаючи ні на що. З кожною секундою нас стає все більше, й вони не можуть встояти перед такою кількістю людей. Тільки що до АвтоМайдану приєдналася колона байкерів. Із нами наші однодумці й ми прямуємо до Лук’янівського СІЗО. Ніяка влада не перешкодить нам пройти до кінця», - додав він.
А.ПАНАЕТОВ також додав, що до АвтоМайдану приєдналися також Н.КОРОЛЕВСЬКА і народний депутат Євген СУСЛОВ.
Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВО «Батьківщина» раніше повідомляла, що міліція обмежила рух по проспекту Перемоги, і не пропускає до Києва близько 100 автомобілів учасників акції АвтоМайдан, які слідували на мітинг опозиції.
Довідка УНІАН. Організатором АвтоМайдану виступила Всеукраїнська громадська акція «Вперед».
«Єдина мета, яку ми ставимо, – це об`єднати людей з усієї України, наших однодумців. Усі 20 років в українській політиці й владі збиралися люди, які відстоювали виключно свої інтереси, їх не цікавили люди й майбутнє країни. Але сьогодні в наших силах усе змінити. Наш однодумець – це той, кому не байдуже те, що відбувається в Україні», - заявила голова Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Н.КОРОЛЕВСЬКА.