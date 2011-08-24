Учасники опозиційної акції АвтоМайдан продовжують рух вулицями столиці, які перекриті постами ДАІ.

Про це повідомив Андрій ПАНАЕТОВ, начальник штабу Всеукраїнської громадської акції «Вперед», інформували УНІАН у прес-службі народного депутата від «БЮТ-Батьківщини», голови Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Співробітники ДАІ не пропускали дві наші колони, які рухалися по Повітрофлотському мосту в Києві й на проспекті Перемоги. Це стало причиною блокування руху в місті. Але зараз ми знову рушили й скоро приєднаємося до решти учасників біля Лук’янівського СІЗО», - зазначив А.ПАНАЕТОВ.

«Зараз нам не просто здійснювати рух АвтоМайдану, оскільки майже все місто перекрите постами ДАІ. Але ми прориваємося, незважаючи ні на що. З кожною секундою нас стає все більше, й вони не можуть встояти перед такою кількістю людей. Тільки що до АвтоМайдану приєдналася колона байкерів. Із нами наші однодумці й ми прямуємо до Лук’янівського СІЗО. Ніяка влада не перешкодить нам пройти до кінця», - додав він.

А.ПАНАЕТОВ також додав, що до АвтоМайдану приєдналися також Н.КОРОЛЕВСЬКА і народний депутат Євген СУСЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВО «Батьківщина» раніше повідомляла, що міліція обмежила рух по проспекту Перемоги, і не пропускає до Києва близько 100 автомобілів учасників акції АвтоМайдан, які слідували на мітинг опозиції.

Довідка УНІАН. Організатором АвтоМайдану виступила Всеукраїнська громадська акція «Вперед».

«Єдина мета, яку ми ставимо, – це об`єднати людей з усієї України, наших однодумців. Усі 20 років в українській політиці й владі збиралися люди, які відстоювали виключно свої інтереси, їх не цікавили люди й майбутнє країни. Але сьогодні в наших силах усе змінити. Наш однодумець – це той, кому не байдуже те, що відбувається в Україні», - заявила голова Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Н.КОРОЛЕВСЬКА.