Тимошенко заявляє, що Дубину зламали на третьому допиті

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА та його колишній перший заступник Ігор ДІДЕНКО на досудовому слідстві давали свої покази «під тиском режиму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва під час допиту колишнього керівника апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра Михайла ЛІВІНСЬКОГО.

«Під залякуванням і ДУБИНУ, і ДІДЕНКА під тиском представників режиму примусили дати покази, що вони були нібито переконані, що це рішення уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр зауважила, що О.ДУБИНУ «на третьому допиті зламали, щоб він сказав, що це є рішенням уряду».

Таким чином Ю.ТИМОШЕНКО відреагувала на дії головуючого у справі судді Родіона КІРЄЄВА, які полягали у знятті питань для з’ясування статусу директив на проведення переговорів та укладення контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром».

Р.КІРЄЄВ мотивував зняття питань Ю.ТИМОШЕНКО тим, що «підсудна чинить суд на свідка ЛІВІНСЬКОГО для отримання показів на свою користь».

«Ви, пане суддя, так чутливо реагуєте на всі питання, які мене виправдовують, і так їх резво і швидко знімаєте, що просто навіть заздрість бере, що Ви так оперативно працюєте і так підлаштовуєте допит свідка під вирок, який Вам заздалегідь написали в Адміністрації Президента», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Допит М.ЛІВІНСЬКОГО у суді триває вже понад 4 години.