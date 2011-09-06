Нардепи-бютівці проскандували «Юлі волю!» - і пішли у Печерський суд

Фракція «БЮТ-Батьківщина» покинула сесійну залу і не буде брати участі в сьогоднішньому засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, після закриття урочистого засідання депутати від «БЮТ-Батьківщини» повернулися до сесійної зали, але, як виявилося, тільки на певний час.

Зокрема, після перерви лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО виступив із заявою про необхідність виключення з чинного законодавства норми, згідно з якою до кримінальної відповідальності можна притягнути особу за перевищення службових повноважень. «Норма в законі, за якою судять нашого лідера, це гільйотина в руках кожної наступної влади для знищення своїх попередників», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, влада має зупинити судовий процес і «завершити театр абсурду на Печерську». «Це рішення буде тестом на зрілість… А поки що ми покидаємо сесійний зал, бо поки наше робоче місце - біля Печерського суду», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Весь час, поки з трибуни ВР виступав І.КИРИЛЕНКО, біля нього стояли депутати від фракції «БЮТ-Батьківщина» в чорних футболках із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО. По закінченню виступу вони проскандували «Юлі волю!» декілька разів. Потім вони забрали свої картки для голосування та пішли із зали.