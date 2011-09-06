До приїзду Кирила опозиція розгорне 45-метровий прапор

У Луганську 15 вересня біля пам`ятника Тарасу Шевченку до приїзду глави Російської православної церкви патріарха КИРИЛА обласна організація Української народної партії розгорне найбільший прапор України розміром 45х30 м.

Про це УНІАН повідомив голова Луганської обласної організації Української народної партії Валентин ТКАЛИЧ.

Обласна УНП офіційно проінформувала про цю акцію Луганського міського голову Сергія КРАВЧЕНКА.

«До речі, саме цей прапор України члени «Молодих регіонів» намагалися знищити 20 серпня в Харкові, - відзначив В.ТКАЛИЧ. - Проте 23 серпня, напередодні 20-ї річниці Незалежності України і одночасно – в День державного прапора, прапор-рекордсмен було повністю відреставровано», - сказав він.

В.ТКАЛИЧ відзначив, що акція з національним прапором відбуватиметься з 10.00 до 12.00 біля пам`ятника Т.Шевченку на пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, що розташована в безпосередній близькості від площі, де відбуватиметься зустріч глави РПЦ з парафіянами.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня з 10.00 до 12.00 у центрі Луганська, на Театральній площі, запланована зустріч Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА з 20-25 тисячами парафіян.