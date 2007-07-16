Ткаченко пояснив, чому пішла Богатирьова

Раїса БОГАТИРЬОВА залишила посаду почесного президента Тендерної палати України під тиском обставин. Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив обраний на цю посаду 14 липня народний депутат V скликання Олександр ТКАЧЕНКО.

«Це тиск обставин і тієї політичної ситуації, що сьогодні складається в суспільстві у зв`язку з підготовкою до виборів. Та посада, яку вона займає у фракції, напевно, вона змусила піти її на такий крок», - сказав О.ТКАЧЕНКО. За його словами, до Р.БОГАТИРЬОВОЇ за рік перебування на посаді почесного президента ТПУ жодних претензій не було. «Вона працювала плідно і з глибоким розумінням ставилася до тих обов`язків, які перед нею стояли як перед почесним президентом», - зазначив О.ТКАЧЕНКО, додавши, що на спільному засіданні з`їзду і Наглядової ради Тендерної палати України 14 липня Р.БОГАТИРЬОВІЙ була висловлена подяка за роботу в ТПУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня на спільному засіданні з`їзду і Наглядової ради Тендерної палати України народний депутат V скликання О.ТКАЧЕНКО був обраний почесним президентом ТПУ замість Р.БОГАТИРЬОВОЇ, яка склала повноваження почесного президента ТПУ. У своїй заяві вона пояснила це тим, що її спроби реформувати сферу держзакупівель натрапляли на «нерозуміння» і «опір».