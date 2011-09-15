Саакашвілі розказав, як їхні корупціонери відмазались від тюрми

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що боротьба з корупцією в його країні Грузії не ґрунтувалася на політиці.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Сегодня”.

Відповідаючи на запитання про те, яким чином він може прокоментувати арешти колишніх членів українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, М.СААКАШВІЛІ сказав, що спілкувався і з Ю.ТИМОШЕНКО, і з іншими українськими політиками.

«Але багато речей Україні потрібно вирішувати самостійно. Ґрунтуючись на верховенстві права (як внутрішнього, так і міжнародного) і враховуючи міжнародні реалії. Ми, наприклад, у нашій країні, були дуже жорсткими і не церемонилися. Після «Революції троянд» притягали до відповідальності за корупцію «не тільки політичних діячів з колишнього уряду (кількох міністрів, голову контрольної палати і членів сім`ї президента), а й багатьох членів нашої команди. Зокрема міністра, заступників міністрів і мерів міст. А також чотирьох депутатів парламенту від правлячої партії — моїх колишніх соратників, на яких я розраховував і яких поважав! Пішли під суд і сорок з гаком суддів. А це для маленької Грузії дуже багато. Якщо брати за мірками України, вийде чотириста! Відзначу, що наш підхід не грунтувався на політиці. Ми до всіх ставилися однаково: піймався — отже, має відповідати», - зазначив М.СААКАШВІЛІ.

Президент Грузії сказав, що «практично всі представники старої влади, які тоді піймалися на корупції, були відпущені на свободу за дуже великі грошові компенсації до держбюджету». «Наприклад, у нас була серйозна заборгованість по пенсіях. І зять Едуарда ШЕВАРДНАДЗЕ, якого теж було затримано, виплатив людям борг за три місяці. Віддав десятки мільйонів до держбюджету і начальник залізниці. А керівник контрольної палати залишився без свого величезного заміського будинку. Там тепер пансіон для немічних і бідняків», - додав М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, таку «м`яку політику ми вели тільки щодо «колишніх», а до корупцій з нашої команди — застосовували більш суворі заходи покарання. Багато хто з них відсидів».