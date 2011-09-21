У Києві хочуть заборонити підходити до держорганів ближче, ніж на 100 метрів

Київська влада має намір затвердити новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно- та телезйомок у місті Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, проект відповідного проекту рішення Київради розміщено на офіційному сайті київської влади.

Згідно з ним, проведення вказаних заходів, зокрема, біля будинків, в яких розміщені державні органи влади чи місцевого самоврядування, дозволятиметься на відстані не менш як 100 метрів.

Так, в пункті 11.3 вказаного проекту йдеться: “Масові заходи поблизу будинків, в яких розміщені державні органи влади та органи місцевого самоврядування, можуть проводитися на відстані від них не менш як 100 метрів, якщо інше не передбачене відповідними рішеннями цих органів або у спеціально відведених для цього місцях”.

В проекті Положення також зазначається, що уповноважений орган має право відмовити організатору у проведенні масового заходу, якщо масовий захід заплановано провести в місці та в час, який визначено для проведення масового заходу загальнодержавного та міського значення, в святкові дні, державні та релігійні свята, або інших заходів за участю державних органів чи органів місцевого самоврядування. Не дозволять проведення масового заходу, якщо він порушуватиме громадський порядок та санітарно-гігієнічні норми або умови, “безпосередньо створить перешкоди у роботі підприємств, установ і організацій чи загрожуватиме життєзабезпеченню населення, життю, здоров’ю та безпеці громадян, наявність високого рівня не підтримки проведення масового заходу, який відображений у дослідженні вивчення громадської думки жителів міста щодо їх ставлення до проведення масового заходу”.

Так само влада може відмовити у проведенні громадського заходу, якщо організатор масового заходу раніше притягувався до відповідальності за порушення норм законодавства України при проведенні масового заходу.

Крім того, проведення масових заходів є недопустимими на підставі письмових висновків Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, а також у разі, “якщо запланована кількість учасників масового заходу перевищує можливості для їх розміщення або перебування на відповідній території”.

Організаторам також відмовлять в дозволі на проведення заходу, якщо в письмовому повідомленні буде недостовірна або неповна інформація тощо, у разі проведення масового заходу в оголошений в установленому порядку траурний день чи день жалоби.

Проектом постанови проведення масового заходу дозволяється з 09.00 до 22.00 год., крім випадків, зазначених у розпорядженні Київської міської державної адміністрації.

У місцях проведення масових заходів забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. тимчасових та пересувних, призначених для роздрібної торгівлі, поштових та інших операцій, що встановлюються на відкритих територіях) та об’єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та ін.).

Організатори масових заходів зобов‘язані інформувати уповноважений орган у письмовій формі щодо зміни мети та/або регламенту проведення масового заходу не пізніше, ніж за 3 доби до проведення масового заходу.

Зауваження до нормативного акту приймаються до 12 жовтня ц.р.