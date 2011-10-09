У Польщі сьогодні - вибори до парламенту

10:59, 09 жовтня 2011
Політика
1314 0

На кожен депутатський мандат -15 кандидатів

Громадяни Польщі сьогодні на чергових парламентських виборах обиратимуть 460 депутатів у Сейм (нижня палата парламенту) и 100 членів Сенату – верхньої палати.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, останні соціологічні опитування дають партії глави уряду Дональда ТУСКА „Громадянська платформа” (РО) перевагу від 11% до 14% над партією рідного брата колишнього Президента Польщі Леха Качинського Ярослава КАЧИНСЬКОГО „Право і справедливість” (PiS).

Голосування, яке розпочалося о 7-й годині ранку, триватиме до 21.00 на 25,9 тис. виборчих дільницях.

Майже 31 млн. поляків із 38-мільйонів мешканців найбільшої держави Східної Європи, яка входить до Євросоюзу, вибиратимуть сьогодні депутатів Сейму та сенаторів.

За кожен депутатський мандат боротимуться по 15 кандидатів, а на кожне місце сенатора претендують по 5 осіб.

За даними Центральної виборчої комісії, 43,5% з кандидатів до Сейму становлять жінки, а до Сенату – 14%.

За право потрапити до парламенту боротимуться 9 партій, з яких, згідно з проведеним напередодні соціологічним опитування, 5-відсотковий виборчий бар’єр мають шанс подолати 5 партій.

Це, крім РО та PiS, це парламентська опозиційнa партія „Союз лівих демократів” (SLD), учасник урядової коаліції Польська селянська партія (PSL) та створена колишнім політиком РО партія „Рух Палікота”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter