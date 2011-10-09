У Польщі сьогодні - вибори до парламенту

Громадяни Польщі сьогодні на чергових парламентських виборах обиратимуть 460 депутатів у Сейм (нижня палата парламенту) и 100 членів Сенату – верхньої палати.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, останні соціологічні опитування дають партії глави уряду Дональда ТУСКА „Громадянська платформа” (РО) перевагу від 11% до 14% над партією рідного брата колишнього Президента Польщі Леха Качинського Ярослава КАЧИНСЬКОГО „Право і справедливість” (PiS).

Голосування, яке розпочалося о 7-й годині ранку, триватиме до 21.00 на 25,9 тис. виборчих дільницях.

Майже 31 млн. поляків із 38-мільйонів мешканців найбільшої держави Східної Європи, яка входить до Євросоюзу, вибиратимуть сьогодні депутатів Сейму та сенаторів.

За кожен депутатський мандат боротимуться по 15 кандидатів, а на кожне місце сенатора претендують по 5 осіб.

За даними Центральної виборчої комісії, 43,5% з кандидатів до Сейму становлять жінки, а до Сенату – 14%.

За право потрапити до парламенту боротимуться 9 партій, з яких, згідно з проведеним напередодні соціологічним опитування, 5-відсотковий виборчий бар’єр мають шанс подолати 5 партій.

Це, крім РО та PiS, це парламентська опозиційнa партія „Союз лівих демократів” (SLD), учасник урядової коаліції Польська селянська партія (PSL) та створена колишнім політиком РО партія „Рух Палікота”.