У Митному союзі переконують: ЗВТ з ЄС принесе Україні лише політичні дивіденди

Входження України в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом спричинить прискорене згортання науково-технічної взаємодії між Росією і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на Родоському форумі в Греції заявив відповідальний секретар Комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану Сергій ГЛАЗЬЄВ.

Зокрема, за його словами, політична еліта України консолідовано відстоює європейський вектор розвитку, в той час як дані статистики зовнішньої і внутрішньої торгівлі Росії і України підтверджують економічні переваги створення єдиної митної території.

За інформацією С.ГЛАЗЬЄВА, загальний товарообіг Білорусі, Росії і Казахстану у першому півріччі 2011 року виріс на понад третину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому згідно з розрахунками Інституту народногосподарського прогнозування російської Академії наук, у найближчі 10 років інтеграційний ефект для України в разі приєднання до Митного союзу і ЄЕП дозволить збільшити сукупний ВВП України на 773 млрд. дол., або 34% до сучасного рівня ВВП.

У випадку входження України в зону вільної торгівлі в Євросоюзом C.ГЛАЗЬЄВ прогнозує прискорене згортання науково-технічної взаємодії між Росією і Україною у авіабудуванні, енергетиці, машинобудуванні, ракетно-космічної співпраці та суднобудуванні.

На його думку, такі дії призведуть до скорочення українського експорту на 2 млрд. дол. у рік. Вступ України в ЗВТ дає Євросоюзу за рахунок збільшення ринку приблизно 8 млрд. доларів в рік, що не несе великого економічного змісту, а має тільки великий політичний зміст для Євросоюзу, заявив С.ГЛАЗЬЄВ.