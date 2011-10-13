Стельмаха перевели у позаштатні радники Президента
08:59, 13 жовтня 2011Політика
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На посаді - з грудня 2010 року
Екс-глава Національного банку України Володимир Стельмах став позаштатним радником президента України.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, Віктор Янукович у середу одним своїм указом звільнив В. Стельмаха з посади свого радника, а іншим указом призначив його своїм позаштатним радником.
В. Стельмах очолював Нацбанк із грудня 2004 року. 23 грудня 2010 був звільнений з цієї посади, тоді ж був призначений радником президента.
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