Гриценко звинувачує Яценюка у провокації

Лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО назвав провокацією пропозицію голови партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА до опозиційних партій бойкотувати парламентські вибори 2012 року, якщо екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО не допустять до участі у них.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє «Українська правда».

За його словами, заклики до опозиції бойкотувати вибори є технологією або провокацією.

"Знаєте, заклики бойкотувати вибори - це або чиста технологія, або провокація. Які, насправді, мають за мету: ЯНУКОВИЧ назавжди", - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

"Оце саме класне буде. Не піде опозиція на вибори. Піде Партія регіонів. Для того, щоб був вигляд опозиції, буде штук 15 радикальних, прогресивно-соціалістичних, будь-яких інших партій", - вважає він.

"Буде замість одного ЧЕЧЕТОВА – чотириста… Через два місяці змінять Конституцію. Президента далі будуть обирати змахом руки ЧЕЧЕТОВА в парламенті. Ось весь результат", - додав А.ГРИЦЕНКО.

"Досить цих провокацій. Опозиції треба боротися на кожному кроці, на кожній ділянці, для того щоби цю владу усунути", - додав депутат.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що ця "провокація" виходить від тих "людей, які насправді ще не визначилися, чи вони між там і тут".

"Чи вони в опозиції, чи вони грають на когось іншого", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня лідер "Фронту Змін" А.ЯЦЕНЮК заявив, що опозиція має бойкотувати парламентські вибори 2012 року, якщо лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО не буде допущена до участі в них.