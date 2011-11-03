До будівлі парламенту викликали швидку

Заїхала на подвір`я

Бійцю спецпідрозділу міліції «Беркут», якому стало зле під час видалення з площі біля Верховної Ради учасників акції протесту, викликали «швидку медичну допомогу». Як передає кореспондент УНІАН, спецавтомобіль «швидкої допомоги» заїхав на площу біля будівлі парламенту. Наразі медики надають допомогу правоохоронцю. На площі перед Верховною Радою лежить перекинутий масивний вазон із землею. «Беркутівці» зосередилися біля огорожі з боку Маріїнського парку.

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