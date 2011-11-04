Прихильники Тимошенко вже під СІЗО: «Юлі - волю!»

Близько 100 прихильників лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО пікетують Київський слідчий ізолятор, вимагаючи її звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, люди переважно пенсійного віку тримають в руках національні прапори та прапори політичної партії «Батьківщина», скандуючи «Юлі - волю», «Юля - наш Президент», «Банду геть».

Наразі охорону громадського порядку забезпечують близько 30 співробітників міліції, переважна частина з яких вишукувалась у ланцюг біля входу до СІЗО.

Також у мітингу беруть участь декілька народних депутатів від опозиції, зокрема Юрій ОДАРЧЕНКО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Роман ЗАБЗАЛЮК, Микола ТОМЕНКО, Андрій ШКІЛЬ, Іван КРИЛЕНКО.

Для того, щоб учасники мітингу могли краще чути виступаючих, народні депутати підігнали до СІЗО мікроавтобус з гучномовцями.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО утримується в Лук’янівському СІЗО з 5 серпня.

Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.