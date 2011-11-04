У Севастополі пройшов «Російський марш»

У Севастополі близько 200 активістів проросійських організацій взяли участь у мітингу і «Російському марші», що приурочені до державного свята РФ Дня народної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи розпочалися мітингом біля пам`ятника Катерині Другій за участю представників русської та російської громад Севастополя, «Російського віча», козачої організації «Соболь», «Таврійського союзу». Активісти цих організацій тримали російські державні прапори і прапори російської імперії.

По завершенню мітингу відбувся марш – активісти проросійських організацій пройшли близько півкілометра по проїжджій частині вулиці Леніна до площі Нахімова.

Севастопольська міліція забезпечувала правопорядок під час цього і двох інших, менш масштабних заходів, які відбулися сьогодні у зв`язку з Днем народної єдності. Інцидентів зафіксовано не було.