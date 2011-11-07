Комуністи перекрили Хрещатик
11:05, 07 листопада 2011Політика
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Міліція йде паралельно
Колона комуністів рушила від Бессарабської площі Хрещатиком до Майдану Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, попереду колони - керівництво КПУ на чолі з Петром СИМОНЕНКОМ.
Їх супроводжує духовий оркестр, активісти партії несуть транспарант «Коммунистическая партия Украины»
Колона мітингувальників рухається правим боком вулиці Хрещатик і таким чином повністю перекрила рух транспорту від Бесарабки в бік Майдану.
Натомість паралельно з колоною комуністів тротуаром рухаються близько 100 співробітників міліції, які слідкують за порядком під час проведення акції.
Як повідомляв УНІАН, суд напередодні заборонив проводити акції на Хрещатику та Майдані.
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