Комуністи перекрили Хрещатик

Колона комуністів рушила від Бессарабської площі Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, попереду колони - керівництво КПУ на чолі з Петром СИМОНЕНКОМ.

Їх супроводжує духовий оркестр, активісти партії несуть транспарант «Коммунистическая партия Украины»

Колона мітингувальників рухається правим боком вулиці Хрещатик і таким чином повністю перекрила рух транспорту від Бесарабки в бік Майдану.

Натомість паралельно з колоною комуністів тротуаром рухаються близько 100 співробітників міліції, які слідкують за порядком під час проведення акції.

Як повідомляв УНІАН, суд напередодні заборонив проводити акції на Хрещатику та Майдані.