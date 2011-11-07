Завтра кримський парламент розгляне призначення Могильова

Завтра, 8 листопада, о 14.00 відбудеться позачергове засідання сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ.

До порядку денного позачергового пленарного засідання внесено одне питання - «Про голову Ради міністрів АРК».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.

Відповідно до Конституції України урядом АРК є Рада міністрів. “Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою АРК за узгодженням з Президентом України”, - говориться в статті 136 Конституції України.