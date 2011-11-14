ЗМІ: У суді, що розглядатиме скаргу Тимошенко, почалися чистки

Суддів Апеляційного суду Києва, які влітку випустили на волю фігурантів "газової справи" Анатолія Макаренка і Тараса Шепітька, можуть звільнити за порушення присяги.

Про це йдеться у відповіді Вищої Ради юстиції на інформаційний запит "Української правди".

Згідно з документом, 3 серпня 2011 року до Вищої ради юстиції надійшло звернення голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка щодо порушення норм законодавства суддями цього суду Валентиною Лясковською, Анатолієм Кузьміним і Олександром Журавлем під час розгляду питання про зміну запобіжного заходу Макаренку та Шепітьку.

"За результатом розгляду зазначеного звернення… було доручено провести перевірку щодо наявності підстав для звільнення цих суддів з посад за порушення присяги", - сказано у відповіді.

Крім того, як йдеться у статті "Української правди", на початку жовтня 2011 року в Апеляційному суді Києва було змінено склад групи суддів, які відповідають за Печерський район – тобто тих суддів, які переглядають вироки після Печерського районного суду.

За інформацією джерел УП, тепер за Печерський район в Апеляційному суді Києва відповідають вісім суддів: Людмила Осипова, Оксана Павленко, Маргарита Васильєва, Ірина Горб, Тетяна Фриз, Олена Ситайло, Олександр Кияшко, Віктор Глиняний.

З цих восьми суддів шестеро не мають досвіду роботи в апеляції, адже лише навесні 2011 року були переведені до Апеляційного суду Києва із районних судів столиці.

Ще один суддя був переведений у 2010 році, і лише Віктор Глиняний – один з цих восьми суддів - працює в апеляції достатньо довго, з 1998 року.

Як відомо, у грудні має розпочатися розгляд скарги Юлії Тимошенко на вирок Печерського райсуду в Апеляційному суді Києва.