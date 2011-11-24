Дитячий національний конкурс «Я козацького роду»

У понеділок, 28 листопада, розпочинається третій сезон Дитячого національного конкурсу «Я козацького роду» на тему «Малюнок на козацьку тематику».

Відкриття конкурсу відбудеться о 12.00 у центрі народної культури «Музей Івана Гончара» у Києві.

Мета конкурсу – виховання у дітей патріотизму, зацікавлення козацькою добою, пізнання та захоплення національними героями через малюнок як спосіб самовираження. А також підтримка юних художників, надання їм можливості повірити у себе та стати співавторами мистецького альбому.

У програмі заходу:

12:00 - зустріч гостей козацькими джурами, художники малюють бажаючих в образах козака/козачки, співає кобзар Тарас СИЛЕНКО;

12:20 - акція «Увійди в образ Козака» за участі Василя ВІРАСТЮКА – найсильнішої людини світу;

12:23 - феєричний виступ з козацькою зброєю від «Арт-шоу «Гопак»;

12:25 - презентація конкурсу за участі відомого художника Сергія ЯКУТОВИЧА та старшини Дитячого табору «Козацька фортеця».

12: 30 - презентація книги «Пригоди у Козацькій Фортеці»;

12:35 - привітальне слово від членів журі: знакових художників Івана МАРЧУКА, Володимира ПРЯДКИ, Костя ЛАВРА, Петра ГОНЧАРА, Петра БЕВЗИ, Анатолія БУРТОВОГО, Івана ГУПІКА, Наталі ПОЛТАВЕЦЬ, директора видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Івана МАЛКОВИЧА, прозаїка та поета Олександра БРИГІНЦЯ, завідувача редакцією видавництва «Веселка» Ольги ЯРЕМІЙЧУК, головного редактора журналу "Вигадуй, думай, грай" Оксани ДАВИДОВОЇ, головного редактора Інформаційно-аналітичної агенції «Наш Час» Ніни СЛЮСАРЕНКО, музиканта та журналіста Романа КОЛЯДИ.

12:45 - акція «Підпиши Козацьку грамоту»;

12:55 - співає Наталя ПОЛТАВЕЦЬ;

13:00 - частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншою смакотою.

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ел. пошта: tabir@hopak.kiev.ua

Інформація про конкурс на сайті www.hopak.kiev.ua

Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця».