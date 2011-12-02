Гриценко знайшов «міни сповільненої дії» у новому законі про вибори

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що у новому законі про парламентські вибори закладені «міни сповільненої дії», що дають можливість розпустити Верховну Раду у будь-який момент.

Про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо можливого ветування Президентом нового закону про вибори народних депутатів.

На думку А.ГРИЦЕНКА, для В.ЯНУКОВИЧА «піти з відкритим забралом, нарватися на хвилю критики, а потім змінити свою думку – це дуже нелогічно».

«Це треба, щоб хтось переконав ЯНУКОВИЧА залишити чинний виборчий закон, який забере в нього владу вже через 11 місяців. Я сумніваюся, що це відбудеться, і він піде на такий крок», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Лідер «Громадянської позиції» також прогнозує, що В.ЯНУКОВИЧ підпише новий закон про вибори. Водночас, за словами депутата, у законі є положення, які суперечать Конституції, зокрема, право кандидата одночасно балотуватися за партійним списком і у мажоритарному окрузі. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що свого часу Конституційний Суд визнав таку норму неконституційною.

«Але Конституційного Суду сьогодні не існує, адже винесе таке рішення, яке захоче ЯНУКОВИЧ, і коли захоче», - переконаний народний депутат.

А.ГРИЦЕНКО назвав новий закон про вибори «міною сповільненої дії», оскільки він «створює можливість розігнати Верховну Раду в будь-який момент». «Механізм простий, той самий, за яким міняли Конституцію», - додав він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, якщо парламент «не сподобається ЯНУКОВИЧУ, шулери-радники нагадають про рішення Конституційного Суду». «І тоді 45 депутатів, або КАРПАЧОВА, або хто завгодно подають звернення до Конституційного Суду. Суд мудро подумає цілу ніч, а зранку скаже: парламент нелегітимний, бо обраний з порушенням Конституції. І все повертається назад», - зауважив він.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що подібний сценарій був реалізований у Казахстані, коли парламент пропрацював лише більше року, але за рішенням Конституційного Суду і його розпустили і призначили нові вибори.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори проводитимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр і заборону на участь у виборах блоків партій.

Сьогодні закон передали з Верховної Ради до Адміністрації Президента України на підпис главі держави В.ЯНУКОВИЧУ.