У Януковича знайшлися справи, важливіші за чорнобильців

У Донецьку до протестуючих чорнобильців сьогодні замість очікуваного ними Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА приїхав за його дорученням губернатор Донецької області Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Донецької ОДА пояснив учасникам акції, що «Президент дійсно планував зустрітися з ними, але йому терміново потрібно було виїхати до Києва, й доручив мені приїхати».

Губернатор зазначив, що проблема чорнобильців сьогодні вирішується, ведеться певна робота й на місцевому рівні влада готова допомогти протестувальникам.

А.ШИШАЦЬКИЙ сказав, що на обласному рівні влада може надати матеріальну допомогу чорнобильцям, які мають гостру потребу, надати 74 путівки для оздоровлення, й повністю забезпечити медичною допомогою.

Але чорнобильці відмовилися від допомоги місцевої влади й сказали, що сьогодні потрібно кардинально вирішувати їхню проблему: по-перше, виконувати чорнобильський закон, рішення судів, а також знайти винних у смерті їхнього товариша Геннадія Конопльова, який загинув при розгромі й демонтажі намету.

Крім того, чорнобильці переконливо просили губернатора й голову Донецької облради Андрія ФЕДОРУКА, який приїхав із ним, провести позачергову сесію облради, щоб почути думку депутатського корпусу щодо їхньої проблеми. «Скажіть, будь ласка, чому нас не чують, чому депутатський корпус облради не висловлює своє ставлення до нашої біди, чому сьогодні наш гарант Конституції на нас плюнув і не приїхав до нас», - запитав один із учасників ініціативної групи чорнобильців Володимир ДЕРКАЧ. Його підтримав ще один учасник голодування інвалід-чорнобилець Володимир СУМАРОКОВ, і від імені всіх чорнобильців заявив: «Сьогодні тут у нас у Донецьку було, напевно, проведено акцію спецслужб і, пообіцявши зустріч із Президентом, нас зібрали всіх разом і ми три години акуратно прочекали ЯНУКОВИЧА на території, що охоронялася міліцією».

А.ШИШАЦЬКИЙ і А.ФЕДОРУК в основному мовчки вислухали претензії протестувальників, а потім губернатор сказав, що він продовжуватиме ці переговори й поїхав із наметового містечка.

«Ми продовжуватимемо переговори, я від переговорного процесу не відмовляюся», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ перед від'їздом.

У відповідь на ці слова В.СУМАРОКОВ, висловлюючи думку всіх протестувальників, заявив: «Ми тут будемо до останнього, або ми підемо з гордо піднятою головою, або нас винесуть звідси вперед ногами».