Попов пообіцяв зробити так, щоб кожен киянин пишався своїм містом

Сьогодні, 7 грудня, відбулися загальноміські обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 року. У заході взяли участь керівники Київської міської державної адміністрації та її структурних підрозділів, депутати Київської міської ради, представники громадських організацій, органів самоорганізації населення та багато інших, повідомляє прес-служба київської влади.

Звертаючись до присутніх, голова КМДА Олександр Попов сказав:

«Сьогоднішні громадські слухання – це важливий крок до ухвалення документа, покликаного визначити стратегічні цілі й шляхи прориву Києва до найвищих стандартів комфортного життя і ефективної роботи в столиці.

Ці стандарти ми втілимо так, щоб кожен киянин пишався своїм містом, містом із самобутньою архітектурою, унікальною природою і видатними культурними традиціями».

Також він зазначив, що підсумкова версія документа – це спільна робота усіх киян, яким небайдуже майбутнє нашого міста.

«Мені дуже приємно, що саме такий план, реалізувавши який, ми можемо досягти високих соціальних стандартів у місті, презентується саме в День місцевого самоврядування. І якщо початок роботи над документом – це робота фахівців, то сьогодні – це спільний творчий труд і громадських організацій, і фахівців, і науковців, і представників бізнесу – усієї територіальної громади Києва», – наголосив Олександр Попов.