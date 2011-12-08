Путін: росіяни не хочуть повторення хаосу, як це було в Україні

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що росіяни не хочуть повторення «хаосу», як це було нещодавно в Україні і Киргизії, однак не проти вуличної демократії у рамках закону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за словами В.ПУТІНА, «ми знаємо, що в нашій країні люди не хочуть розвитку ситуації в Росії, як це було в Киргизії або як це було в недавньому минулому в Україні. Ніхто хаосу не хоче».

«Щодо заходів вуличної демократії, я до цього ставлюся таким чином: якщо люди діють у рамках закону, то їм має бути надано право висловити свою думку. Ми нікого не повинні обмежувати у цих цивільних правах», - сказав він.

При цьому В.ПУТІН підкреслив, що якщо хтось порушує закон, то органи влади і правопорядку мають вимагати дотримання закону усіма можливими засобами.

За його словами, треба вести діалог з опозицією, однак спираючись на переважну більшість громадян.

В.ПУТІН також заявив, що держсекретар США Ґіларі КЛІНТОН поспішила з висновками щодо підсумків парламентських виборів у Росії.

«Я подивився на реакцію наших американських партнерів на підсумки виборів. Перше, що зробила держсекретар, дала характеристику, що вони нечесні і несправедливі, хоча ще не одержала навіть матеріалів спостерігачів БДІПЛ», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, Ґ.КЛІНТОН задала тон деяким «нашим діячам усередині країни і дала сигнал».

«Цей сигнал почули, і за підтримки Держдепу США почали активно працювати», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 4, 5 і 6 грудня 2011 року в Москві пройшли акції протесту проти фальсифікації виборів до Держдуми, що пройшли 4 грудня.

5 грудня в результаті акції на Чистих ставках було затримано понад 300 осіб.

6 грудня на Тріумфальній площі було затримано більш як 600 осіб.

7 грудня на Тріумфальній площі в Москві поліція затримала близько 20 осіб за спробу провести несанкціоновану акцію.

6 грудня держсекретар США Ґ.КЛІНТОН на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Вільнюсі піддала критиці парламентські вибори, які пройшли у РФ, закликавши до розслідування фальсифікацій.

«Вибори були невільними і несправедливими. Російські виборці заслуговують повного розслідування маніпуляцій і фальсифікацій. Громадяни РФ, як і громадяни інших країн, заслуговують того, щоб їх голоси були почуті і підраховані. Вони заслуговують вільних, справедливих і прозорих вибори і лідерів, які звітують перед ними», - заявила Ґ.КЛІНТОН.