Тюремники кажуть, що судові засідання у СІЗО - звична практика

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що жодна з медичних комісій не встановила протипоказань щодо проведення з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО слідчих та судових дій.

Про це повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній службі, «враховуючи систематичні неправдиві та спотворені публікації в електронних ЗМІ щодо умов тримання та стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО в Київському СІЗО».

Як зазначається у повідоменні, під час перебування Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО їй постійно надавалася медична допомога лікарями установи, більше 20 разів лікарняними комісіями за участю провідних фахівців МОЗ України, у тому числі за участю її особистого лікаря та медичної сестри.

За весь час Ю.ТИМОШЕНКО 9 разів відмовлялася від проведення медичного огляду комісією МОЗ України, наголосили у Державній пенітенціарній службі.

На виконання рекомендацій фахівців МОЗ України востаннє медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО проходила 23 листопада на базі Київської обласної клінічної лікарні. Після обстеження комісією фахівців МОЗ України Ю.ТИМОШЕНКО було призначено курс лікування в межах медичної частини Київського СІЗО, куди її було переведено 29 листопада.

Усі результати обстежень та консультативні висновки з метою дотримання лікарської таємниці були видані особисто Ю.Тимошенко і не коментуються медперсоналом Державної пенітенціарної служби України.

Зараз Ю.ТИМОШЕНКО отримує призначене комісією фахівців МОЗ лікування у медичній частині Київського слідчого ізолятора. Стан її здоров’я стабільний та перебуває під постійним контролем лікарів установи, йдеться у повідомленні.

«Також вимушені констатувати, що вона не в повній мірі виконує рекомендації медичних фахівців, зокрема, щодо проведення лабораторного дослідження крові», зауважили у пенітенціарній службі.

У повідомленні зазанчається, що «існує практика проведення судових засідань безпосередньо на території СІЗО. Тільки протягом минулого та поточного років на території слідчих ізоляторів було проведено понад 270 таких засідань. 7 грудня було розпочато судове засідання Шевченківського районного суду м. Києва, де обговорювалося питання про обрання запобіжного заходу ТИМОШЕНКО у справі щодо діяльності «Єдиних енергетичних систем України». У зв’язку з її відмовою бути присутньою на судовому засіданні суддя виніс рішення про виїзне судове засідання на території Київського СІЗО. Сьогодні, 8 грудня, судове засідання Шевченківського районного суду м. Києва розпочалося. Про його результати буде повідомлено додатково».