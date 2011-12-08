Донецький суд переніс розгляд скарги чорнобильців

Сьогодні Донецький апеляційний суд переніс на 21 грудня розгляд скарги Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» на рішення Донецького окружного адміністративного суду (суду першої інстанції) про заборону протестних акцій у Донецьку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив член ініціативної групи протестуючих чорнобильців Олександр ПУЧКОВ.

Крім того, цей факт підтвердила правозахисниця Євгенія РАТНІКОВА, яка з 3 грудня представляє інтереси Донецької облорганізації «Чорнобиль-Єдність» у суді.

Вона зазначила, що сьогоднішнє судове засідання «відклали суто за формальними ознаками - наша сторона не надала всіх установчих документів».

«У зв'язку з тим, що голова облорганізації Микола ГОНЧАРОВ перебуває у лікарні, лежить у палаті інтенсивної терапії, я отримала доручення (представляти інтереси організації в суді - УНІАН) тільки 3 грудня, і мені потрібно було написати усі скарги, все з чистого аркуша», - пояснила Є.РАТНІКОВА.

«Суду не вистачає деяких документів, що підтверджують легітимність самої організації. У мене їх не було, я їх не просила, бо не знала. У суді зобов'язали мене надати їх», - додала вона.

Крім того, Є.РАТНІКОВА повідомила, що Донецька міськрада тільки сьогодні надала свої заперечення проти акції чорнобильців. «Позивачі (Донецька міськрада - УНІАН) написали заперечення, з якими ми не встигли ознайомитися, тому що вони надали їх тільки сьогодні, і нам дали можливість з ними ознайомитися. Тобто - чисто формальні моменти», - сказала правозахисниця.

Вона також підкреслила, що легітимність організації «Чорнобиль-Єдність» повинен був встановити ще суд першої інстанції. «Але він не з’ясував, не бажав все досліджувати, розглядав усе без участі сторони - громадської організації «Чорнобиль-Єдність », - тому суду другої інстанції доводиться виконувати те, що повинен був виконати суд першої інстанції», - заявила Є.РАТНІКОВА.

В цілому вона позитивно оцінила сьогоднішні дії Донецького апеляційного суду. «Суд поводиться в рамках законності і рівності сторін, у рамках пропорційного забезпечення прав двох сторін, і не загострює ситуацію», – підсумувала правозахисниця.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 листопада Донецький окружний адміністративний суд виніс рішення про заборону проведення акцій протесту у зв'язку із загрозою теракту в Донецьку.

Але чорнобильці, які почали голодування 15 листопада і розбили наметове містечко біля регіонального управління Пенсійного фонду, продовжили акцію, вимагаючи виконання судових рішень по виплаті їм пенсій у повному обсязі.

Увечері 27 листопада співробітниками МНС у присутності міліції був насильно демонтований штабний намет протестуючих, в результаті чого помер один із учасників акції Геннадій Конопльов.

Вночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд (після 1.00 год.) виніс у рамках свого попереднього рішення (від 23 листопада) роз'яснення про заборону акцій протесту. Голодуючим чорнобильцям заборонили проводити їхню акцію в наметовому містечку біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду за адресою вул. Університетська, 91 і вул. Університетська, 89 і зобов'язали розібрати наметове містечко.

Протестуючі подали на це апеляційну скаргу.