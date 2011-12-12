Рибаков: Карпачова підтримує Тимошенко з метою переобрання

Заяви Ніни Карпачової на підтримку Тимошенко пов`язані з прагненням бути вчетверте переобраною на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Таку думку висловив народний депутат, голова депутатської групи "Реформи заради майбутнього" Ігор Рибаков, повідомляється на його персональному сайті.

"На збереження своєї посади якраз і спрямовані сьогодні зусилля Ніни Карпачової. У цьому ж контексті - і її заяви на підтримку Юлії Тимошенко", - підкреслив він.

Рибаков нагадав, що 7 лютого завершується третя п`ятирічна каденція перебування Карпачової на посаді омбудсмана. "Вона - перша і єдина, хто обирався на цю посаду з часу її запровадження у 1998 році. І, судячи з усього, Ніна Карпачова не проти позмагатися за четвертий термін", - відзначив нардеп.

На його думку, своїми заявами на підтримку Тимошенко Карпачова намагається заручитися підтримкою серед опозиційних фракцій у парламенті. "В такий спосіб пані Карпачова хоче здобути лояльність у середовищі БЮТу та НУ-НСу", - зазначив Рибаков.

Як повідомлялося, 9 грудня на брифінгу за підсумками зустрічі з дипкорпусом країн-членів ЄС Уповноважений ВР з прав людини Ніна Карпачова заявила, що виїзні засідання суду в СІЗО у справі Юлії Тимошенко є порушенням національного законодавства та Європейської конвенції з прав людини. За її словами, це створює передумови для звернення екс-прем`єра до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Укрінформ