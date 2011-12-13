Прихильники Тимошенко зламали ворота Апеляційного суду
11:21, 13 грудня 2011Політика
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«Беркут» не дозволив їм прорватися
Прихильники екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО зламали ворота огорожі Апеляційного суду Києва і намагалися прорватися на засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, шлях їм перегородили представники спецпідрозділу «Беркут». Вони почали відтісняти мітингувальників знову на тротуар. Правоохоронцям вдалося зупинити і відтіснити прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.
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